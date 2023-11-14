Силы ПВО уничтожили три "Шахеда" на востоке страны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".

Украинским военным удалось "приземлить" несколько "Шахедов" и один разведывательный дрон типа SuperCam.

"13 ноября 2023 года по состоянию на 23.00 в зоне ответственности Воздушного командования "Восток" уничтожено 4 БпЛА противника: три "Шахед-131/136" и SuperCam в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении Воздушного командования "Восток".

Что известно о "Шахедах"

Shahed-136/131 - это ударный беспилотник иранского производства, впервые представленный в 2020 году. Его дальность полёта составляет 2000 км, по другим данным 1000 км.

Дрон, как правило, летит на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 150-170 км/ч, он способен нести от 40 до 50 кг взрывчатки.

Силы ПВО сбивают российские дроны

С начала полномасштабного вторжения войска РФ применяют различные беспилотники. Бойцы ВСУ регулярно защищают украинское небо от вражеских беспилотников. Для этого бойцы используют стрелковое оружие, а также различные средства ПВО.

Так, недавно украинские военные сбили вражеский дрон в Днепропетровской области. Речь идет об "Орлане-10".

Также украинские пограничники сбили очередную вражескую цель. Так, в Харьковской области ГПСУ приземлила российский дрон.