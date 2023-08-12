Сили ППО знищили три дрони-камікадзе у Запорізькій області
Росія в ніч на 12 серпня вчергове намагалася атакувати Україну дронами-камікадзе іранського виробництва. Три ворожих безпілотники збили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Цієї ночі російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку. Загарбники випустили п'ять ударних безпілотників типу Shahed-136/131.
Сили протиповітряної оборони знищили три "Шахеди" у межах Запорізької області.
Атаки Росії
Росія продовжує хаотично обстрілювати Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе іранського виробництва.
Так, вчора, 11 серпня, російська армія вчергове атакувала Україну ракетами. Окупанти випустили чотири аеробалістичні ракети типу "Кинджал" у напрямку аеродрому Коломия в Івано-Франківській області.
Одну ракету вдалося збити у межах Київської області, але інші вдарили по Прикарпаттю. Внаслідок цинічної атаки загинув 8-річний хлопчик.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.