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Сили ППО знищили три дрони-камікадзе у Запорізькій області

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Запоріжжя, Субота 12 серпня 2023 08:35
Сили ППО знищили три дрони-камікадзе у Запорізькій області Фото: сили ППО збили три "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 12 серпня вчергове намагалася атакувати Україну дронами-камікадзе іранського виробництва. Три ворожих безпілотники збили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку. Загарбники випустили п'ять ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

Сили протиповітряної оборони знищили три "Шахеди" у межах Запорізької області.

Атаки Росії

Росія продовжує хаотично обстрілювати Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе іранського виробництва.

Так, вчора, 11 серпня, російська армія вчергове атакувала Україну ракетами. Окупанти випустили чотири аеробалістичні ракети типу "Кинджал" у напрямку аеродрому Коломия в Івано-Франківській області.

Одну ракету вдалося збити у межах Київської області, але інші вдарили по Прикарпаттю. Внаслідок цинічної атаки загинув 8-річний хлопчик.

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