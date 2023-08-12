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Силы ПВО уничтожили три дрона-камикадзе в Запорожской области

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Запорожье, Суббота 12 августа 2023 08:35
Силы ПВО уничтожили три дрона-камикадзе в Запорожской области Фото: силы ПВО сбили три "Шахеда" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 12 августа в очередной раз пыталась атаковать Украину дронами-камикадзе иранского производства. Три вражеских беспилотника сбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления. Захватчики выпустили пять ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

Силы противовоздушной обороны уничтожили три "Шахеда" в пределах Запорожской области.

Атаки России

Россия продолжает хаотично обстреливать Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе иранского производства.

Так, вчера, 11 августа, российская армия в очередной раз атаковала Украину ракетами. Оккупанты выпустили четыре аэробалистические ракеты типа "Кинжал" в направлении аэродрома Коломыя в Ивано-Франковской области.

Одну ракету удалось сбить в пределах Киевской области, но другие ударили по Прикарпатью. В результате циничной атаки погиб 8-летний мальчик.

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