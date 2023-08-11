Удар по Прикарпаттю та уламки ракет у Києві: що відомо про наслідки атаки

Росія зранку 11 серпня вчергове атакувала Україну, використавши ракети "Кинджал". Цього разу під ударом ворога були Київ та Івано-Франківська область.

Що відомо про наслідки сьогоднішньої атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Повітряну тривогу на півночі, сході та півдні України оголосили після 9:30. Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу.

Пізніше, близько 10:00, сирени тривоги пролунали у всіх регіонах. Військові повідомили про зліт російського літака МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, а також про пуски ракет "Кинджал" у напрямку Київської області.

Після цього у столиці, Київській, Вінницькій та Хмельницькій областях пролунали вибухи, пов'язані з роботою протиповітряної оборони.

Чим атакувала Росія

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що РФ випустила чотири ракети Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ.

Головною ціллю окупантів був аеродром Коломия Івано-Франківської області.

Сили протиповітряної оборони збили один ворожий "Кинджал" у Київській області.

Київ

У різних районах столиці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мер Віталій Кличко повідомив про роботу ППО. Пізніше стало відомо, що у Дніпровському та Оболонському районах столиці впали уламки ворожих ракет.

Так, в Оболонському районі уламки впали на територію дитячої лікарні. Також уламки виявили в одному з житлових масивів. Там спалахнула пожежа, яку швидко загасили. На щастя, ніхто не постраждав. Крім того, уламки впали на вулиці Богатирській, де пошкоджений дах приватного будинку.

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов підтвердив, що окупанти атакували столицю ракетами "Кинджал". За його словами, всі ворожі цілі вдалося збити.

Глава Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що РФ намагалася завдати ракетного удару по регіону, але спрацювали сили ППО. За його словами, влучання в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Івано-Франківська область

Сьогодні російські окупанти також завдали ракетного удару по Івано-Франківській області. Очільниця ОВА Світлана Онищук повідомила, що через обстріл загинула дитина, також є постраждалі.

За її словами, дитину у критичному стані доставили до лікарні, але, на жаль, медикам не вдалося врятувати її життя.

Офіс генпрокурора уточнив, що окупанти вдарили аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківської області. Одна з ракет влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Загинув 8-річний хлопчик.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: російська ракети вдарила по Івано-Франківській області (t.me/pgo_gov_ua)

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