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Сили ППО знищили сім російських безпілотників: в ОК "Схід" назвали напрямки

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Вівторок 18 квітня 2023 23:21
Сили ППО знищили сім російських безпілотників: в ОК "Схід" назвали напрямки Фото: ЗСУ знищили семеро російських безпілотників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські сили ППО сьогодні ввечері, 18 квітня, знищили сім ворожих безпілотників у небі Запорізької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Схід".

"Станом на 22.00 підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід" знищено 7 ворожих БПЛА, з них 6 дронів-камікадзе типу Shahed-136. У районі Запоріжжя знешкоджено 6 безпілотників, ще один - збитий на околицях Дніпра", - йдеться у повідомленні ОК "Схід".

Оновлено (23:22)

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО сьогодні ввечері знищили шість дронів-камікадзе Shahed-136/131 і БПЛА ОТР "Орлан-10".

Нагадаємо, що у вівторок, 18 квітня, у Запоріжжі пролунав вибух. Наразі в Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Росіяни вночі атакували Слов'янськ ракетами та дронами-камікадзе. Внаслідок атаки у місті пошкоджено будинки, медичний заклад та автомобілі.

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