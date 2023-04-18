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Силы ПВО уничтожили семь российских беспилотников: в ОК "Восток" назвали направления

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Вторник 18 апреля 2023 23:21
Силы ПВО уничтожили семь российских беспилотников: в ОК "Восток" назвали направления Фото: ВСУ уничтожили семь российских беспилотников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские силы ПВО сегодня вечером, 18 апреля, уничтожили семь вражеских беспилотников в небе Запорожской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОК "Восток".

"По состоянию на 22.00 подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами воздушного командования "Восток" уничтожены 7 вражеских БПЛА, из них 6 дронов-камикадзе типа Shahed-136. В районе Запорожья обезврежены 6 беспилотников, еще один сбит в окрестностях Днепра", - говорится в сообщении ОК "Восток".

Обновлено (23:22)

По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сегодня вечером уничтожили шесть дронов-камикадзе Shahed-136/131 и БПЛА ОТР "Орлан-10".

Напомним, что во вторник, 18 апреля, в Запорожье раздался взрыв. Сейчас в Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Русские ночью атаковали Славянск ракетами и дронами-камикадзе. В результате атаки в городе повреждены дома, медицинское учреждение и автомобили.

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