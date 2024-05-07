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Сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети в Одеській області

Одеська область, Вівторок 07 травня 2024 16:35
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Сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети в Одеській області Фото: сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети в Одеській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові у вівторок, 7 травня, знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 у небі над Одеською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомляється, близько 14:00 в Одеській області воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Що відомо про ракету Х-59

Ракета Х-59 (також відома як Х-69) - це високоточна керована авіаційна ракета класу "повітря-поверхня".

Вона призначена для поразки наземних цілей на великих відстанях, включаючи об'єкти військово-промислового комплексу, командні пункти та інші об'єкти.

Ракета може бути встановлена на військові літаки, наприклад Су-24 та Су-25.

Х-59 має невеликі габарити, але водночас оснащена потужними двигунами та системою керування, що дозволяє їй досягати великої точності удару по цілях.

Останній обстріл України та робота ППО

У ніч на 6 травня росіяни застосували проти України 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136. Дрони були запущені з північного напрямку.

Під час відбиття атаки силам ППО вдалося знищили 12 ворожих безпілотників у Сумській області.

Пізніше в Сумській ОВА поінформували, що ворог вночі завдав авіаударів по об'єктах енергетики в області.

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