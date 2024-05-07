ua en ru
Вт, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты в Одесской области

Одесская область, Вторник 07 мая 2024 16:35
UA EN RU
Силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты в Одесской области Фото: силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты в Одесской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные во вторник, 7 мая, уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 в небе над Одесской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как сообщается, около 14:00 в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Что известно о ракете Х-59

Ракета Х-59 (также известная как Х-69) - это высокоточная управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность".

Она предназначена для поражения наземных целей на больших расстояниях, включая объекты военно-промышленного комплекса, командные пункты и другие объекты.

Ракета может быть установлена на военные самолеты, например Су-24 и Су-25.

Х-59 имеет небольшие габариты, но в то же время оснащена мощными двигателями и системой управления, что позволяет ей достигать большой точности удара по целям.

Последний обстрел Украины и работа ПВО

В ночь на 6 мая россияне применили против Украины 13 ударных БПЛА типа Shahed-131/136. Дроны были запущены с северного направления.

Во время отражения атаки силам ПВО удалось уничтожить 12 вражеских беспилотников в Сумской области.

Позже в Сумской ОВА проинформировали, что враг ночью нанес авиаудары по объектам энергетики в области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Ракеты
NEWS
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену