Силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты в Одесской области
Украинские военные во вторник, 7 мая, уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 в небе над Одесской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Как сообщается, около 14:00 в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Что известно о ракете Х-59
Ракета Х-59 (также известная как Х-69) - это высокоточная управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность".
Она предназначена для поражения наземных целей на больших расстояниях, включая объекты военно-промышленного комплекса, командные пункты и другие объекты.
Ракета может быть установлена на военные самолеты, например Су-24 и Су-25.
Х-59 имеет небольшие габариты, но в то же время оснащена мощными двигателями и системой управления, что позволяет ей достигать большой точности удара по целям.
Последний обстрел Украины и работа ПВО
В ночь на 6 мая россияне применили против Украины 13 ударных БПЛА типа Shahed-131/136. Дроны были запущены с северного направления.
Во время отражения атаки силам ПВО удалось уничтожить 12 вражеских беспилотников в Сумской области.
Позже в Сумской ОВА проинформировали, что враг ночью нанес авиаудары по объектам энергетики в области.
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