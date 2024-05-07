Фото: силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты в Одесской области (Getty Images)

Украинские военные во вторник, 7 мая, уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 в небе над Одесской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как сообщается, около 14:00 в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Что известно о ракете Х-59 Ракета Х-59 (также известная как Х-69) - это высокоточная управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность". Она предназначена для поражения наземных целей на больших расстояниях, включая объекты военно-промышленного комплекса, командные пункты и другие объекты. Ракета может быть установлена на военные самолеты, например Су-24 и Су-25. Х-59 имеет небольшие габариты, но в то же время оснащена мощными двигателями и системой управления, что позволяет ей достигать большой точности удара по целям.