РФ атакувала Київ дронами: у КМВА спростували інформацію про падіння уламків БпЛА

Росія в ніч на 14 грудня атакувала Київ ударними безпілотниками. У Дарницькому районі столиці повідомлялося про падіння уламків БпЛА, однак інформація не підтвердилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці", - написав о 01:57 начальник КМВА, Сергій Попко.

Він додав, що за попередніми даними уламки впали на відкритій території. Обійшлося без потерпілих.

Оновлено о 02:19

В цей час КМВА у відповідь на повідомлення про падіння уламків БпЛА написали, що інформація про це не підтвердилась.

Де наразі тривога

Станом на 02:08 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Луганська область та окупований Крим хоч і позначено темно-червоним кольором, проте не факт, що це значить тривогу, оскільки така позначка стоїть і не змінюється протягом багатьох місяців.