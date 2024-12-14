ua en ru
Сб, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

РФ атакувала Київ дронами: у КМВА спростували інформацію про падіння уламків БпЛА

Субота 14 грудня 2024 02:08
UA EN RU
РФ атакувала Київ дронами: у КМВА спростували інформацію про падіння уламків БпЛА Фото: за попередніми даними, обійшлося без постраждалих (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія в ніч на 14 грудня атакувала Київ ударними безпілотниками. У Дарницькому районі столиці повідомлялося про падіння уламків БпЛА, однак інформація не підтвердилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці", - написав о 01:57 начальник КМВА, Сергій Попко.

Він додав, що за попередніми даними уламки впали на відкритій території. Обійшлося без потерпілих.

Оновлено о 02:19

В цей час КМВА у відповідь на повідомлення про падіння уламків БпЛА написали, що інформація про це не підтвердилась.

Де наразі тривога

Станом на 02:08 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Луганська область та окупований Крим хоч і позначено темно-червоним кольором, проте не факт, що це значить тривогу, оскільки така позначка стоїть і не змінюється протягом багатьох місяців.

РФ атакувала Київ дронами: у КМВА спростували інформацію про падіння уламків БпЛА

Нагадаємо, що вечора 13 грудня і в ніч на 14 грудня сигнал повітряної тривоги у Києві було оголошено двічі. Перший раз о 22:25, другий раз о 01:10. В обох випадках причиною цього стали ворожі безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
DAILY
Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу