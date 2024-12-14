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Силы ПВО уничтожили около 10 дронов, которые угрожали Киеву, - КГВА

Киев, Суббота 14 декабря 2024 08:40
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Силы ПВО уничтожили около 10 дронов, которые угрожали Киеву, - КГВА Фото: ПВО обезвредила около 10 дронов, которые угрожали Киеву (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне направили на Киев дроны в ночь на 14 декабря. Силы противовоздушной обороны уничтожили до 10 беспилотников, которые угрожали столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Воздушную тревогу в столице объявляли дважды, суммарно она длилась три с половиной часа. Как отметили в КГВА, дроны заходили на Киев волнами и с разных направлений.

"Силами обороны было обнаружено и обезврежено различными способами около десятка вражеских БпЛА, которые потенциально угрожали Киеву", - говорится в сообщении.

В результате атаки зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По предварительной информации, обломки упали на открытой территории, обошлось без пострадавших.

Ночная атака дронов

В ночь на 14 декабря российская армия снова атаковала Украину дронами. Воздушные силы ВСУ фиксировали движение российских беспилотников в ряде областей, в частности, в Черниговской, Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Николаевской и Херсонской.

Как известно, оккупанты направили дроны и в направлении столицы. В Киеве работали силы ПВО. Местные власти сообщили о падении обломков в Дарницком районе. Однако позже КГГА опровергла информацию.

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