Сили ППО збили всі дрони, які летіли на Київ, - КМВА

Повітряна тривога в Києві тривала понад п'ять годин. Як зазначила КМВА, ворожі безпілотники заходили на місто групами, перед Києвом розділялися на поодинокі цілі та атакували на надмалих висотах для ускладнення роботи ППО.

"Силами та засобами усіх складових Сил оборони всі безпілотники, які загрожували місту, були знешкоджені", - йдеться у повідомленні.

У Київській області фіксують рух дронів, тому не виключається, що безпілотники можуть знову полетіти на Київ.

Станом на 10:30 у Києві знову оголосили повітряну тривогу.