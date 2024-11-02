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Силы ПВО сбили все дроны, летевшие на Киев, - КГВА

Фот: все летевшие на Киев дроны уничтожили (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны, которые угрожали Киеву. Прямых попаданий в столице не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов. Как отметила КГВА, вражеские беспилотники заходили на город группами, перед Киевом разделялись на единичные цели и атаковали на сверхмалых высотах для усложнения работы ПВО.

"Силами и средствами всех составляющих Сил обороны все угрожавшие городу беспилотники были обезврежены", - говорится в сообщении.

В Киевской области фиксируют движение дронов, поэтому не исключается, что беспилотники могут снова улететь на Киев.

По состоянию на 10:30 в Киеве снова объявили воздушную тревогу.

 

Последствия атаки дронов на Киев

Как сообщала Киевская городская военная администрация, обломки российских дронов упали в шести районах столицы - Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.

В Святошинском районе горела многоэтажка. В результате атаки пострадал полицейский. В Шевченковском районе вспыхнул пожар в офисном здании.

Детальнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

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