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Сили ППО збили ворожу ракету у Дніпропетровській області

Фото: сили ППО збили ворожу ракету у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські підрозділи ППО сьогодні ввечері 26 вересня збили ворожу ракету в небі над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Судячи з опублікованої фотографії, уламки ракети впали на відкритій місцевості. Про руйнування та постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 26 вересня, російські військові завдали удару з РСЗВ по місту Первомайській Харківській області.

Також повідомлялося, що російські окупанти в ніч проти 26 вересня обстріляли ракетами Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога було пошкоджено житлові будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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