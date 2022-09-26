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Силы ПВО сбили вражескую ракету в Днепропетровской области

Фото: силы ПВО сбили вражескую ракету в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские подразделения ПВО сегодня вечером, 26 сентября, сбили вражескую ракету в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Судя по опубликованной фотографии, обломки ракеты упали на открытой местности. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 26 сентября, российские военные нанесли удар с РСЗО по городу Первомайский Харьковской области.

Также сообщалось, что российские оккупанты в ночь на 26 сентября обстреляли ракетами Запорожье. В результате атаки врага были повреждены жилые дома.

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Днепропетровская областьПВОВторжение России в Украину