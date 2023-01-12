Сили ППО збили ворожий безпілотник на підльоті до Одеської області

Сили протиповітряної оборони ліквідували російський безпілотник над Чорним морем біля Одеської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення повітряного командування "Південь".
Росіяни продовжують проводити повітряну розвідку півдня країни, залучаючи безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.
"Так, вночі 11 січня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано чергового російського безпілотника над Чорним морем на підльоті в Одеську область", - розповіли у ВК "Південь".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 11 січня близько полудня повітряна оборона знищила російський безпілотник , яким росіяни намагалися атакувати Одеську область.
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