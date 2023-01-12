RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы ПВО сбили вражеский беспилотник на подлете к Одесской области

Фото: силы ПВО сбили вражеский беспилотник на подлете к Одесской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Силы противовоздушной обороны ликвидировали российский беспилотник над Черным морем возле Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение воздушного командования "Юг".

Россияне продолжают проводить воздушную разведку юга страны, задействуя беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня.

"Так, ночью 11 января, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник над Черным морем на подлете в Одесскую область", - рассказали в ВК "Юг".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 11 января около полудня воздушная оборона уничтожила российский беспилотник, которым россияне пытались атаковать Одесскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессадрониПВО