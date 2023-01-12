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Сили ППО збили ворожий безпілотник на підльоті до Одеської області

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Одеська область, Четвер 12 січня 2023 09:07
Сили ППО збили ворожий безпілотник на підльоті до Одеської області Фото: сили ППО збили ворожий безпілотник на підльоті Одеської області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Сили протиповітряної оборони ліквідували російський безпілотник над Чорним морем біля Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення повітряного командування "Південь".

Росіяни продовжують проводити повітряну розвідку півдня країни, залучаючи безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

"Так, вночі 11 січня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано чергового російського безпілотника над Чорним морем на підльоті в Одеську область", - розповіли у ВК "Південь".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 11 січня близько полудня повітряна оборона знищила російський безпілотник , яким росіяни намагалися атакувати Одеську область.

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