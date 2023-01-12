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Силы ПВО сбили вражеский беспилотник на подлете к Одесской области

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Одесская область, Четверг 12 января 2023 09:07
Силы ПВО сбили вражеский беспилотник на подлете к Одесской области Фото: силы ПВО сбили вражеский беспилотник на подлете к Одесской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Силы противовоздушной обороны ликвидировали российский беспилотник над Черным морем возле Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение воздушного командования "Юг".

Россияне продолжают проводить воздушную разведку юга страны, задействуя беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня.

"Так, ночью 11 января, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник над Черным морем на подлете в Одесскую область", - рассказали в ВК "Юг".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 11 января около полудня воздушная оборона уничтожила российский беспилотник, которым россияне пытались атаковать Одесскую область.

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