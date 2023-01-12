Фото: силы ПВО сбили вражеский беспилотник на подлете к Одесской области (Getty Images)

Силы противовоздушной обороны ликвидировали российский беспилотник над Черным морем возле Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение воздушного командования "Юг".

Россияне продолжают проводить воздушную разведку юга страны, задействуя беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня. "Так, ночью 11 января, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник над Черным морем на подлете в Одесскую область", - рассказали в ВК "Юг".