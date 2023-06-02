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Силы ПВО сбили все 15 крылатых ракет и 21 "Шахед" во время ночной атаки, - Залужный

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Пятница 02 июня 2023 09:32
Силы ПВО сбили все 15 крылатых ракет и 21 "Шахед" во время ночной атаки, - Залужный Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Елизавета Драбкина

Силы ПВО сбили все 15 крылатых ракет и 21 дрон "Шахед", которые оккупанты выпустили по территории Украины во время ночной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Он сообщил, что около 23:00 в ночь на 2 июня россияне атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131. Беспилотники заходили с южного направления, используя рельеф местности и русло реки Днепр.

Позже, около 03:00, в воздушном пространстве Украины уже были крылатые ракеты Х-101/Х-555. Их захватчики выпустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Каспия. Они заходили с северного направления, атакуя столицу, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону.

Однако силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны уничтожили все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон.

Ночная атака по Украине

Сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев и область. В столице обломки упали в Подольском районе, там загорелась трава.

В прокуратуре сообщили, что из-за обстрела Киевской области пострадал 11-летний ребенок и 68-летний мужчина. Также были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили жителей.

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ПВО Валерий Залужный Война России против Украины
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