Сили ППО збили три ракети та п'ять дронів над Дніпром

Як зазначили у відомстві, ввечері неділі, 25 лютого, ворог в черговий раз атакував територію України. Цього разу силами ППО було ліквідовано три крилаті ракети та три безпілотники.

Однак пізніше Лисак повідомив що кількість збитих дронів збільшилась до 5.

Раніше Повітряні сили попереджали, що РФ запустила по Дніпру ракети типу Х-59 та "Шахеди".

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що в результаті російської атаки зафіксовано руйнування у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих.

Російська повітряна атака у ніч на 25 лютого

Як й згадувалось вище, російські терористи атакували Україну з кількох напрямків. Під час атаки тривога була оголошена у ряді центральних, північних та південних областей.

Під ранок повідомлялося про кілька серій вибухів у Хмельницькій області. У Повітряних силах також попереджали про загрозу безпілотників у цьому регіоні. Також про роботу сил ППО бойовим ударним дронам повідомляли в Київській ОВА.

Згодом стало відомо, що вночі сили ОК "Південь" знищили шість дронів-камікадзе типу "Шахед".

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