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У Київській області працюють сили ППО по "Шахедах"

Неділя 25 лютого 2024 05:39
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У Київській області працюють сили ППО по "Шахедах" Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

У Київській області працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках сьогодні вранці, 25 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БПЛА. У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Влада регіону також закликала не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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