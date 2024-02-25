Силы ПВО сбили три ракеты и пять дронов над Днепром

Как отметили в ведомстве, вечером воскресенья, 25 февраля, враг в очередной раз атаковал территорию Украины. На этот раз силами ПВО были ликвидированы три крылатых ракеты и три беспилотника.

Однако позже Лысак сообщил, что количество сбитых дронов увеличилось до 5.

Ранее воздушные силы предупреждали, что РФ запустила по Днепру ракеты типа Х-59 и "Шахеды".

Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в результате российской атаки зафиксировано разрушение в частном секторе Днепра. Также было известно о пострадавших.

Российская воздушная атака в ночь на 25 февраля

Как и упоминалось выше, российские террористы атаковали Украину по нескольким направлениям. В ходе атаки тревога была объявлена в ряде центральных, северных и южных областей.

Под утро сообщалось о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области. В воздушных силах также предупреждали об угрозе беспилотников в этом регионе. Также о работе сил ПВО боевым ударным дронам сообщали в Киевской ОВА.

Впоследствии стало известно, что ночью силы ОК "Юг" уничтожили шесть дронов-камикадзе типа "Шахед".

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