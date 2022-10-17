Сили ППО збили три ракети, що летіли у бік Києва, - Арестович

Окупаційні війська випустили три ракети у бік Києва, проте сили ППО знищили їх на підльоті до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Всі три крилаті ракети, що летіли на Київ, збиті. Працює ППО (збиває) націлені в інші області України", - повідомив він. Також він додав, що днями командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Оліщук отримав звання Героя України. "Заслуженої нагороди важко собі уявити", - підсумував Арестович.