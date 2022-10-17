Силы ПВО сбили три ракеты, летевшие в сторону Киева, - Арестович

Оккупационные войска выпустили три ракеты в сторону Киева, однако силы ПВО уничтожили их на подлете к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Все три крылатые ракеты, летевшие на Киев, сбиты. Работает ПВО (сбивает) нацеленные в другие области Украины", - сообщил он. Также он добавил, что на днях командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олищук получил звание Героя Украины. "Более заслуженной награды трудно себе представить", - подытожил Арестович.