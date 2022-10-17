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Силы ПВО сбили три ракеты, летевшие в сторону Киева, - Арестович

Фото: силы ПВО сбили три ракеты, летевшие в сторону Киева (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупационные войска выпустили три ракеты в сторону Киева, однако силы ПВО уничтожили их на подлете к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Все три крылатые ракеты, летевшие на Киев, сбиты. Работает ПВО (сбивает) нацеленные в другие области Украины", - сообщил он.

Также он добавил, что на днях командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олищук получил звание Героя Украины.

"Более заслуженной награды трудно себе представить", - подытожил Арестович.

Напомним, днем 17 октября почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Позже начали поступать сообщения о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях.

Кроме того, сегодня утром оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно о трех погибших, 4 раненых и 19 спасенных в результате атаки.

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