ua ru
Пн, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Хмельницькій області чути вибухи: що відомо

Новость на русском →
Хмельницький, Понеділок 17 жовтня 2022 14:06
В Хмельницькій області чути вибухи: що відомо Фото: вибухи в Хмельницькій області лунають 17 жовтня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 17 жовтня, близько 14.00, вибухи чутно в Хмельницькій області. Мешканців просять залишатись в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови місцевої ОВА Сергія Гамалія в Telegram.

"В Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи були чутно в Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На цей час відомо про трьох загиблих, 4 поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

Також є загиблі та поранені через обстріл об'єктів критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. Три російські ракети атакували об'єкт цивільної інфраструктури. Так, щонайменше троє людей загинули, 9 отримали поранення, є й ті, хто залишається під завалами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницкая область
NEWS
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
DAILY
Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України