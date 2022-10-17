В Хмельницькій області чути вибухи: що відомо

У понеділок, 17 жовтня, близько 14.00, вибухи чутно в Хмельницькій області. Мешканців просять залишатись в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови місцевої ОВА Сергія Гамалія в Telegram .

"В Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи були чутно в Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На цей час відомо про трьох загиблих, 4 поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

Також є загиблі та поранені через обстріл об'єктів критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. Три російські ракети атакували об'єкт цивільної інфраструктури. Так, щонайменше троє людей загинули, 9 отримали поранення, є й ті, хто залишається під завалами.