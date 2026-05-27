Сили ППО збили сотні дронів за ніч, але атака триває, - ПС

Росіяни влаштували нову повітряну атаку на Україну в ніч на 27 травня. Ворог випустив 163 безпілотники, серед яких є реактивні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
У ніч на 27 травня, починаючи з 18:00 26 травня, армія РФ запустила 163 ударні безпілотники. Серед них:
Запускалися з напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово та Шаталово.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 150 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА у семи локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на чотирьох локаціях.
У Повітряних силах попередили, що у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих безпілотників.
