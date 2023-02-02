Сили ППО збили російський дрон над морем на підльоті до Миколаївської області

Повідомляється, що при спробі проведення повітряної розвідки на півдні країни, сили та засоби ППО повітряного командування "Південь" ліквідували російський безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" на підльоті до Миколаївської області.

Нагадаємо, вчора у Донецькій області українські військові збили ударний дрон росіян, який хотів скинути боєприпас на наші позиції.

Раніше українські прикордонники збили російський дрон-шпигун в Луганській області.

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