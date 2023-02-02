Сили ППО збили російський дрон над морем на підльоті до Миколаївської області

Українські військові збили черговий російський безпілотник над Чорним морем на підльоті до Миколаївської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь".
Повідомляється, що при спробі проведення повітряної розвідки на півдні країни, сили та засоби ППО повітряного командування "Південь" ліквідували російський безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" на підльоті до Миколаївської області.
Нагадаємо, вчора у Донецькій області українські військові збили ударний дрон росіян, який хотів скинути боєприпас на наші позиції.
Раніше українські прикордонники збили російський дрон-шпигун в Луганській області.
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