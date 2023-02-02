Силы ПВО сбили российский дрон над морем на подлете к Николаевской области

Сообщается, что при попытке проведения воздушной разведки на юге страны силы и средства ПВО воздушного командования "Юг" ликвидировали российский беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10" на подлете к Николаевской области.

Напомним, вчера в Донецкой области украинские военные сбили ударный дрон россиян, который хотел сбросить боеприпас на наши позиции.

Ранее украинские пограничники сбили российский дрон-шпион в Луганской области.

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