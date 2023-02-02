RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы ПВО сбили российский дрон над морем на подлете к Николаевской области

Фото: силы ПВО сбили российский дрон над морем на подлете к Николаевской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные сбили очередной российский беспилотник над Черным морем на подлете к Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".

Сообщается, что при попытке проведения воздушной разведки на юге страны силы и средства ПВО воздушного командования "Юг" ликвидировали российский беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10" на подлете к Николаевской области.

Напомним, вчера в Донецкой области украинские военные сбили ударный дрон россиян, который хотел сбросить боеприпас на наши позиции.

Ранее украинские пограничники сбили российский дрон-шпион в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьдрониПВО