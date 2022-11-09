Сили ППО збили над Чорним морем ракету, якою окупанти атакували Одеську область

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Силами ППО російську ракету було знищено над водою.

"Із застосуванням авіації зі сторони Чорного моря противник спрямував по узбережжю Одеської області Х-31, яку випустив з літака Су-30", - зазначили наші воїни.

Нагадаємо, Росія тримає на бойовому чергування у Чорному морі 8 кораблів. Серед них немає носіїв "Калібрів", але загроза обстрілів залишається актуальною.

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