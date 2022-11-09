Сили ППО збили над Чорним морем ракету, якою окупанти атакували Одеську область
Фото: Сили ППО збили ракету, якою окупанти атакували Одеську область (Getty Images)
Російські окупанти 8 листопада атакували ракетою Одеську область. Українські сили протиповітряної оборони збили ворожу ціль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Із застосуванням авіації зі сторони Чорного моря противник спрямував по узбережжю Одеської області Х-31, яку випустив з літака Су-30", - зазначили наші воїни.
Силами ППО російську ракету було знищено над водою.
Нагадаємо, Росія тримає на бойовому чергування у Чорному морі 8 кораблів. Серед них немає носіїв "Калібрів", але загроза обстрілів залишається актуальною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.