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Силы ПВО сбили над Черным морем ракету, которой оккупанты атаковали Одесскую область

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Среда 09 ноября 2022 04:48
Силы ПВО сбили над Черным морем ракету, которой оккупанты атаковали Одесскую область Фото: Силы ПВО сбили ракету, которой оккупанты атаковали Одесскую область (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 8 ноября атаковали ракетой Одесскую область. Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"С применением авиации со стороны Черного моря противник направил по побережью Одесской области Х-31, которую выпустил из самолета Су-30", - отметили наши воины.

Силами ПВО российская ракета была уничтожена над водой.

Напомним, Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 8 кораблей. Среди них нет носителей "Калибров", но угроза обстрелов остается актуальной.

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