Силы ПВО сбили над Черным морем ракету, которой оккупанты атаковали Одесскую область
Фото: Силы ПВО сбили ракету, которой оккупанты атаковали Одесскую область (Getty Images)
Российские оккупанты 8 ноября атаковали ракетой Одесскую область. Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"С применением авиации со стороны Черного моря противник направил по побережью Одесской области Х-31, которую выпустил из самолета Су-30", - отметили наши воины.
Силами ПВО российская ракета была уничтожена над водой.
Напомним, Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 8 кораблей. Среди них нет носителей "Калибров", но угроза обстрелов остается актуальной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.