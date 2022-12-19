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Сили ППО збили над Києвом вже 9 "Шахедів": залишайтесь в укриттях

Фото: Сили ППО збили над Києвом вже 9 "Шахедів" (mil.in.ua)
Автор: Олег Васьків

Окупанти вночі 19 грудня атакували Київ баражуючими боєприпасами "Шахід". Українські захисники вправно знищують російські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Працює ППО. На даний момент в повітряному просторі столиці збито вже 9 ворожих БПЛА" - заначили у військовій адміністрації.

Киянам нагадали, що повітряна тривога все ще триває та закликали перебувати в укриттях допоки не буде сигналу про відбій.

Нагадаємо, загарбники випустили по Київській області дрони. Спрацювала система протиповітрної оборони.

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КиївВійна Росії проти України