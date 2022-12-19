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Силы ПВО сбили над Киевом уже 9 "Шахедов": оставайтесь в укрытиях

Фото: Силы ПВО сбили над Киевом уже 9 "Шахедов" (mil.in.ua)
Автор: Олег Васкив

Оккупанты ночью 19 декабря атаковали Киев баражирующими боеприпасами "Шахид". Украинские защитники умело уничтожают российские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Работает ПВО. На данный момент в воздушном пространстве столицы сбито уже 9 вражеских БПЛА", - отметили в военной администрации.

Киевлянам напомнили, что воздушная тревога все еще продолжается и призвали находиться в укрытиях пока не будет сигнала об отбое.

Напомним, захватчики выпустили по Киевской области дроны. Сработала система противовоздушной обороны.

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