Сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети в Одеській області

У вівторок, 21 березня, українські військові знищили дві керовані авіаційні ракети в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Повітряних Сил Збройних сил України.

Зазначається, що їх випустили російські винищувачі Су-35 з акваторії Чорного моря.

"Близько 19:40 у небі над Одеською областю силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" Х-59", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 березня, росіяни з Су-35 ударили ракетами по Одесі. В результаті обстрілу пошкоджено будинок та декілька людей отримали поранення.

Раніше повідомлялось, що сьогодні в Одесі пролунали вибухи.

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