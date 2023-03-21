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Силы ПВО сбили две управляемые авиационные ракеты в Одесской области

Фото: Силы ПВО сбили две управляемые авиационные ракеты в Одесской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 21 марта, украинские военные уничтожили две управляемые авиационные ракеты в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Около 19:40 в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их выпустили российские истребители Су-35 из акватории Черного моря.

Напомним, что сегодня, 21 марта, россияне с Су-35 ударили ракетами по Одессе. В результате обстрела поврежден дом и несколько человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что сегодня в Одессе раздались взрывы.

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