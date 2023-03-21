В Одесі пролунали вибухи, на півдні попереджують про дрони
У вівторок, 21 березня, в Одесі пролунали вибухи. В області та місті оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та місцеві Telegram-канали.
"Вибухи в Одесі", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада поки не оприлюднила більш детальної інформації про вибухи. Жителям Одеси та області необхідно пройти в укриття.
Оновлено 19:53
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук закликав людей виконувати правила поведінки під час повітряної тривоги.
"Не заважаємо працювати ЗСУ. Всі повідомлення беремо лише з офіційних джерел", - сказав речник.
Оновлено 20:00
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу.
Оновлено 20:11
"Попередньо, пуск "мопедів" із Приморсько-Ахтарська", - йдеться у повідомленні.
Оновлено 20:14
"Суспільне" повідомляє, що в одному з районів Одеси відчувається запах диму та гару.
Оновлено 20:41
Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що в проміжку з 20:30 до 21:30 очікується атака БпЛА "Шахед".
Нагадаємо, що в понеділок, 21 березня, в Краматорську Донецької області пролунали вибухи.
Після нічних вибухів на півночі тимчасово окупованого Криму в Джанкої зафіксовано серйозні пошкодження залізничної станції.
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