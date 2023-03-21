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В Одесі пролунали вибухи, на півдні попереджують про дрони

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Одеса, Вівторок 21 березня 2023 19:47
В Одесі пролунали вибухи, на півдні попереджують про дрони Фото: В Одесі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 21 березня, в Одесі пролунали вибухи. В області та місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та місцеві Telegram-канали.

"Вибухи в Одесі", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада поки не оприлюднила більш детальної інформації про вибухи. Жителям Одеси та області необхідно пройти в укриття.

Оновлено 19:53

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук закликав людей виконувати правила поведінки під час повітряної тривоги.

"Не заважаємо працювати ЗСУ. Всі повідомлення беремо лише з офіційних джерел", - сказав речник.

Оновлено 20:00

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу.

Оновлено 20:11

"Попередньо, пуск "мопедів" із Приморсько-Ахтарська", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 20:14

"Суспільне" повідомляє, що в одному з районів Одеси відчувається запах диму та гару.

Оновлено 20:41

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що в проміжку з 20:30 до 21:30 очікується атака БпЛА "Шахед".

Нагадаємо, що в понеділок, 21 березня, в Краматорську Донецької області пролунали вибухи.

Після нічних вибухів на півночі тимчасово окупованого Криму в Джанкої зафіксовано серйозні пошкодження залізничної станції.

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