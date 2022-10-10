UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили ППО збили два дрони-камікадзе над Кривим Рогом

Фото: сили ППО збили два дрони-камікадзе над Кривим Рогом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові сьогодні ввечері, 10 жовтня, збили два ворожі дрони-камікадзе Shahed-136 над Кривим Рогом Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВ Валентина Резніченко.

Повідомляється, що вони безпілотники з вибухівкою іранського виробництва спрямовані на атаку критичної інфраструктури регіону.

Раніше ми писали, що сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти випустили територією України 83 ракети. Сили ППО збили понад 40 із них.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти 10 жовтня завдали масованого ракетного удару по території України. Більш детально про подію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігПВОВторгнення Росії до України