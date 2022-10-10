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Силы ПВО сбили два дрона-камикадзе над Кривым Рогом

Фото: силы ПВО сбили два дрона-камикадзе над Кривым Рогом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные сегодня вечером, 10 октября, сбили два вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 над Кривым Рогом Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Сообщается, что они беспилотники со взрывчаткой иранского производства направлены для атаки критической инфраструктуры региона.

Ранее мы писали, что сегодня, 10 октября, российские оккупанты выпустили по территории Украины 83 ракеты. Силы ПВО сбили более 40 из них.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты 10 октября нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина.

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Кривой РогПВОВторжение России в Украину