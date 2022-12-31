UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили ППО збили більшість ракет під час російської атаки

Фото: сили ППО збили більшість ракет під час російської атаки (офіційний сайт корпорації Kongsberg)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 грудня, під час атаки Російської Федерації силами протиповітряної оборони України було знищено більшість ракет, що летіли в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка в Telegram.

"Більшу кількість повітряних цілей було збито авіацією та нашими силами ППО", - написав Павлюк.

Він також заявив, що під час сьогоднішньої атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру в трьох районах Києва. В Солом'янському районі було пошкоджено приватний будинок, в Печерському зафіксовано потрапляння в готель, також Павлюк повідомив про руйнування в Голосіївському районі.

"Для окупантів не існує законів та звичаїв ведення війни. Вони думають, що здолають нас: якщо не на полі бою, то зруйнувавши наші міста. Але цього, як і кожного наступного разу, вони приречені на поразку. Тому що ми – незламні. Тому що ми не припинимо боротись: поки не повернемо собі кожен сантиметр нашої землі", - додав він.

Павлюк наголосив, що атака ворога триває, а ППО продовжує працювати.

За даними Київської міської військової адміністрації, в районі Києва було збито 7 повітряних цілей.

Нагадаємо, всю актуальну інформацію про ситуацію в регіонах після російської атаки ви можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми повідомляли, що у офісі президента вже оприлюднили перші фото наслідків удару по готелю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетиВійна Росії проти Україниракетный удар