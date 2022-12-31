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Силы ПВО сбили большинство ракет во время российской атаки

Фото: силы ПВО сбили большинство ракет во время российской атаки (официальный сайт корпорации Kongsberg)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 декабря, во время атаки Российской Федерации силами противовоздушной обороны Украины было уничтожено большинство ракет, которые летели в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка в Telegram.

"Большое количество воздушных целей было сбито авиацией и нашими силами ПВО", - написал Павлюк.

Он также заявил, что во время сегодняшней атаки была повреждена гражданская инфраструктура в трех районах Киева. В Соломенском районе был поврежден частный дом, в Печерском зафиксировано попадание в гостиницу, также Павлюк сообщил о разрушениях в Голосеевском районе.

"Для оккупантов не существует законов и обычаев ведения войны. Они думают, что преодолеют нас: если не на поле боя, то разрушив наши города. Но в этот, как и каждый следующий раз, они обречены на поражение. Потому что мы - несокрушимы. Поэтому что мы не прекратим бороться: пока не вернем себе каждый сантиметр нашей земли", - добавил он.

Павлюк подчеркнул, что атака врага продолжается, а ПВО продолжает работать.

По данным Киевской городской военной администрации, в районе Киева было сбито 7 воздушных целей.

Напомним, всю актуальную информацию о ситуации в регионах после российской атаки вы можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Ранее мы сообщали, что в офисе президента уже обнародовали первые фото последствий удара по гостинице.

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