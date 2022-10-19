Сили ППО збили 4 крилаті ракети та 10 дронів-камікадзе: звідки летіли

О 12:05 19 жовтня ворог атакував Україну із північно-східного напрямку стратегічною авіацією. З бомбардувальників-ракетоносців – Ту-95 та Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗС України.

Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Станом на 15:30 десять боєприпасів, що барражують, були знищені протиповітряною обороною Повітряних Сил повітряного командування "Центр".

Одна ракета знищена винищувальною авіацією, одна зенітно-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" у Київській та Вінницькій області. Ще дві ракети збиті силами ППО Сухопутних військ на Чернігівщині.

Раніше ми писали, що у середу, 19 жовтня, у Києві пролунали вибухи. Вже чути було не менше трьох. У місті працювала ППО.

Також у середу, 19 жовтня, окупанти вдарили ракетами по Вінницькій області. Місцевих попросили залишатися в укриттях, доки небезпека не минула.

Крім того, сьогодні, 19 жовтня, в Івано-Франківській області та Чернігові було чути вибухи.

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