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Силы ПВО сбили 4 крылатые ракеты и 10 дронов-камикадзе: откуда летели

Фото: силы ПВО сбили 4 крылатые ракеты и 10 дронов-камикадзе (Скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

В 12:05 19 октября враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. Из бомбардировщиков-ракетоносцев – Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВС Украины.

Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" в Киевской и Винницкой области. Еще две ракеты сбиты силами ПВО Сухопутных войск в Черниговской области.

Одновременно с ракетными обстрелами оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136 с северного направления, в том числе с территории Беларуси. По состоянию на 15:30 десять барражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил воздушного командования "Центр".

Ранее мы писали, что в среду, 19 октября, в Киеве прогремели взрывы. Уже было слышно не менее трех. В городе работала ПВО.

Также в среду, 19 октября, оккупанты ударили ракетами по Винницкой области. Местных попросили оставаться в укрытиях, пока опасность не миновала.

Кроме того, сегодня, 19 октября, в Ивано-Франковской области и в Чернигове были слышны взрывы.

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