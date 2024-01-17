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У Сумах пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги

Суми, Середа 17 січня 2024 21:05
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У Сумах пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги Архівне фото: У Сумах пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Сумах сьогодні ввечері, 17 січня, пролунали звуки вибухів. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", Повітряні сили України і Сумську ОВА.

Зазначається, що в місті пролунали звуки вибухів. Раніше в Сумах та області було оголошено тривогу.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що в районі міста було зафіксовано ворожий дрон.

ППО відпрацювала по дронах

У Сумській ОВА повідомили, що сили ППО знищили два ворожі "Шахеди".

Атака Росії по України

Раніше Повітряні сили повідомляли, що російські війська запустили територією України для атаки дрони-камікадзе ввечері, 17 січня. У деяких областях оголошено повітряну тривогу

У ніч проти 17 січня російські окупанти запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку. В Одесі було чутно кілька гучних вибухів. Пізніше стало відомо, що ворог завдав по місту ударів дронами-камікадзе.

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