Сили ППО збили 20 ударних БПЛА і чотири ракети: деталі нічної атаки

"Уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України - м. Дніпро. Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.

Загалом противник випустив:

4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків - Азовського моря та Курської області;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;

5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.

20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

Таким чином, за 22 травня українським силам та засобами протиповітряної оборони на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу Shahed.

Також у Повітряних силах підтвердили знищення російського Су-35.

"Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині "отрицательного взлета" зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються!" - додають в повідомленні.

Нічна атака 22 травня

В ніч на 22 травня війська РФ влаштували черговий обстріл по українських містах. Зокрема, місто Дніпро та область прийняли основний удар ракет та БПЛА російських окупантів, які атакували різних видів озброєння. Загалом в регіоні було збито 15 дронів та 4 крилаті ракети.

Але є також і влучання. Через що постраждали 8 людей. Росіяни пошкодили кілька будівель рятувального підрозділу та десятки автомобілів, а в Синельниківському районі - понад 10 приватних та багатоквартирних будинків і адміністративні будівлі.

Також під час атаки вибухи чули в Харкові та Запоріжжі.

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