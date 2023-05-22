Силы ПВО сбили 20 ударных БПЛА и четыре ракеты: детали ночной атаки

"Ночью 22 мая 2023 года российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты восточного форпоста Украины - г. Днепр. Атака осуществлялась 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

В общем противник выпустил:

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям - Азовского моря и Курской области;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области.

20 иранских ударных дронов Shahed-136/131 с южного и северного направлений.

Таким образом, за 22 мая украинским силам и средствам противовоздушной обороны на восточном и южном направлениях соответственно уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа Shahed.

Также в Воздушных силах подтвердили уничтожение российского Су-35.

"Еще минус один вражеский самолет! В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" потерпел российский истребитель Су-35! Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются!" - добавляют в сообщении.

Ночная атака 22 мая

В ночь на 22 мая войска РФ устроили очередной обстрел по украинским городам. В частности, город Днепр и область приняли основной удар ракет и БПЛА российских оккупантов, атаковавших разных видов вооружения. Всего в регионе было сбито 15 дронов и 4 крылатые ракеты.

Но есть и попадания. Из-за чего пострадали 8 человек. Россияне повредили несколько зданий спасательного подразделения и десятки автомобилей, а в Синельниковском районе - более 10 частных и многоквартирных домов и административные здания.

Также во время атаки взрывы слышали в Харькове и Запорожье.

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