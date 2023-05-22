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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

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Київ, Понеділок 22 травня 2023 02:31
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу Фото: повітряна тривога 22 травня оголошено у більшості областей України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні сьогодні вночі, 22 травня, у більшості регіонів країни було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 3:21

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не знімати та не публікувати в мережу кадри роботи засобів ППО та наслідків російських терористичних ударів.

Оновлено 2:51

У МВС України закликали не ігнорувати сигналу повітряної тривоги.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Оновлено 2:47

Повітряна тривога оголошена у Києві та області.

Як повідомлять моніторингові паблики, причиною оголошення повітряної тривоги стали пуски крилатих ракет з акваторії Каспійського моря.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Ракетні удари по Україні

В останні тижні росіяни активізували ракетні удари територією України. За даними британської розвідки, останнім часом війська РФ дещо змінили тактику масованих атак України. Тепер окупанти почали частіше використовувати розвідувальні безпілотники під час ракетних ударів.

Вважається, що часті ракетні удари спрямовані на ослаблення протиповітряної оборони України. При цьому РФ почала запускати разом із ракетами розвідувальні безпілотники, зокрема SuperCam.

Окупанти випускають по Україні ракети різного типу, зокрема в ніч проти 16 травня ворог атакував Київ аеробалістичною ракетою "Кинжал". Російську гіперзвукову ракету збила система ППО Patriot, яку Україна отримала від партнерів.

Детальніше про те, чому росіяни полюють на Patriot і як змінили цілі обстрілів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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