ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі було чути вибухи

Субота 28 жовтня 2023 01:16
UA EN RU
У Дніпрі було чути вибухи Фото: у Дніпрі були чутні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі чути кілька вибухів під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 28 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну загрозу у низці південних та центральних областей України.

Обстріл Дніпропетровської області

Нагадаємо, вранці 18 жовтня у Дніпрі та Запоріжжі також лунали вибухи. Пізніше місцева влада повідомила, що окупанти вдарили по селу Обухівка під Дніпром.

Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків. Через дії російських терористів загинула 31-річна жінка, мати двох дітей. Також чотири особи отримали поранення.

Також вибухи в регіоні було чути 19 жовтня. Моніторингові групи повідомляли, що з півночі окупованого Криму, а саме з району Джанкоя, було зафіксовано запуски балістики у бік Дніпропетровської та Запорізької областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Дніпропетровська область вибухи Вторгнення Росії до України
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ