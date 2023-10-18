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Окупанти вдарили по приватним будинкам під Дніпром: є жертва та поранені

Дніпро, Середа 18 жовтня 2023 10:48
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Окупанти вдарили по приватним будинкам під Дніпром: є жертва та поранені Фото: окупанти вдарили по приватних будинках під Дніпром 18 жовтня (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область у середу, 18 жовтня. Поцілили по приватним будинкам Дніпровського району, є жертва та поранені.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Telegram-канал глави ОП Андрія Єрмака, Telegram-канал МВС України.

"Ворог поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали", - розповів голова ОВА.

За словами голови ОВА, наслідки атаки уточнюються.

"Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом", - додав Лисак.

Як зазначив Єрмак, росіяни вдарили по приватних будинках у селі Обухівка Дніпропетровської області, є загибла 31-річна жінка.

Наслідки обстрілу Обухівка Дніпропетровської області 18 жовтня (t.me/ermaka2022)

Кількість поранених зросла

За даними МВС України, кількість поранених зросла до 4 людей.

"Загинула 31-річна жінка, 4 травмовані: росія вкотре вдарила по цивільному населенню в Обухівці на Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.

Крім того, розбито 8 приватних будинків у житловому секторі.

"Працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. Пораненим надають допомогу", - уточнили у відомстві.

За даними голови ОВА Лисака, постраждалі - троє жінок та чоловік.

"Це жінки – 56, 65 і 75 років. Та 35-річний чоловік. Троє з них в лікарні в стані середньої тяжкості", - зазначив він, уточнивши, що загинула 31-річна жінка.

Наслідки обстрілу Дніпровського району 18 жовтня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Вибухи в Дніпрі та Запоріжжі

Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі зранку 18 жовтня. На сході України була оголошена повітряна тривога. Додамо, що в Запоріжжі вибухи лунають вже вдруге з початку доби. До цього окупанти поцілили в багатоповерхівку в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє були травмовані. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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