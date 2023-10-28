Силы ПВО ночью сбили три ракеты в небе Днепропетровской области

Силы ПВО уничтожили в небе Днепропетровской области три российские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака в Telegram.

По словам главы, дважды враг бил по Марганецкому обществу Никопольского района из тяжелой артиллерии. Выпустил по тамошним селам полдесятка снарядов.

"Прошло без погибших и пострадавших", - заявил глава Днепропетровской ОВА

Лысак сообщил, что ночью подразделения ППК "Восток" уничтожили в небе над областью 3 российские ракеты.

"Благодарю защитников неба, что уберегли Днепропетровскую область. Классная работа", - написал Лысак.

Также силы ПВО уничтожили три ракеты Х-59 в Николаевской области. Об этом сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram канале.

Взрывы в Днепропетровской области

Ночью 28 октября во время воздушной тревоги жители Днепра услышали взрывы. В Воздушных Силах ВСУ сообщали о ракетной угрозе.

Напомним, утром 18 октября в Днепре и Запорожье также раздавались взрывы. Позже местные власти сообщили, что кафиры ударили по селу Обуховка под Днепром.

В результате атаки было повреждено по меньшей мере 8 частных домов. Из-за действий российских террористов погибла 31-летняя женщина, мать двоих детей. Также четыре человека получили ранения.

Также взрывы в регионе были слышны 19 октября. Мониторинговые группы сообщали, что с севера оккупированного Крыма, а именно из района Джанкоя, были зафиксированы запуски баллистики в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.