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У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Дніпро, Четвер 19 жовтня 2023 13:01
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У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи Фото: у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі у четвер, 19 жовтня. У східних областях України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі пролунали після 12:50. Повітряні сили попередили про ракетну загрозу на сході України, а жителів Дніпра та Запоріжжі закликали перебувати в укриттях.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук також закликав містян не ігнорувати тривогу.

Моніторингові групи повідомляють, що з півночі окупованого Криму, а саме з району Джанкоя, були запуски балістики у бік Дніпропетровської та Запорізької областей.

Карта повітряних тривог станом на 12:55

У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Обстріл Дніпропетровської області

Нагадаємо, зранку 18 жовтня у Дніпрі та Запоріжжі також лунали вибухи. Пізніше місцева влада повідомила, що окупанти вдарили по села Обухівка під Дніпром.

Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків. Через дії російських терористів загинула 31-річна жінка, мама двох дітей. Також четверо осіб отримали поранення.

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Запоріжжя Дніпропетровська область Вибух Війна в Україні воздушная тревога
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