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Сили ППО вночі збили дев'ять "шахедів" та три ракети

Україна, Понеділок 26 лютого 2024 08:19
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Сили ППО вночі збили дев'ять "шахедів" та три ракети Фото: Сили ППО в ніч на 26 лютого збили дев'ять шахедів та три ракети (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сили протиповітряної оборони України в ніч на 26 лютого збили дев'ять з 14 російських "шахедів" та три з семи ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України в Telegram.

Згідно з повідомленням, росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" (Крим), двома ЗКР С-300 (Бєлгородська обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною - Х-31П (ТОТ Запорізької обл.) та 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed (Курська обл.).

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

Сили ППО вночі збили дев'ять &quot;шахедів&quot; та три ракети

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Атака 26 лютого

Нагадаємо, російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет та ударних безпілотників.

Повітряні сили попередили, що РФ запустила по Україні кілька груп "шахедів". Тривога через ударні безпілотники була оголошена в ряді південних і центральних областей України.

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих. Незабаром в ОВА показали наслідки ворожої атаки.

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